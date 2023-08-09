В «Динамо» прокомментировали ситуацию с возможным трансфером Чавеса
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров дал комментарий по возможному трансферу 27-летнего полузащитника мексиканской «Пачуки» Луиса Чавеса.
«Про Чавеса расскажем, если всё завершится хорошо», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Сегодня, 9 августа, прошла встреча 2-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. «Динамо» одержало победу со счётом 4:3.
После двух стартовых туров подопечные Марцела Лички занимают второе место в турнирной таблице группы.
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