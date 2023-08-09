Личка: нам надо забивать минимум 4 мяча и надеяться, что соперники не смогут забить больше

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Напомним, матч закончился победой бело-голубых в драматичной игре — 4:3. Победный гол забил полузащитник Арсен Захарян, успешно реализовавший штрафной удар.
«Ребятам сказал в раздевалке, что 40 минут они играют хорошо, бегают, стараются и делают, как я хотел — демонстрируют прессинг с борьбой. Но не надо паниковать, когда соперник забивает гол, сокращает разрыв. «Краснодар» хороший соперник с хорошими игроками. Кривцов забил хороший гол — окей. Но почему‑то мы начинаем сразу бояться, начинается хаос.
Выходим на второй тайм, соперник сразу забивает гол. После этого успокаиваемся и начинаем играть более‑менее быстро, быстро выходить из обороны с мячом. И удалось снова повести, Грулёв хорошо сыграл. К сожалению, потом счёт стал 3:3 после пенальти. Всегда большой риск, когда идёшь в подкат. Всегда говорю игрокам, что не надо этого делать, когда этого не надо делать.
На 90-й минуте Захарян забил так же, как «Краснодар» сделал это здесь три недели назад. Вернули должок. Проявили характер и борьбу до конца. При счёте 3:3 чувствовалось, что команда старалась забить четвёртый мяч. Это большой плюс. За три дня два наших состава практически доказали, что могут выходить из зоны комфорта.
Видимо, нам надо забивать минимум четыре мяча и надеяться, что соперники не смогут забить больше. Но болельщикам такой футбол нравится», — приводит слова Лички «Матч ТВ».
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