Штрафной Захаряна и семь голов в одной игре — в видеообзоре матча «Динамо» — «Краснодар»

Завершился матч 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и «Краснодаром». Встреча закончилась победой «Динамо» в драматичной игре — 4:3.

Счёт в матче на 31-й минуте открыл полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, реализовавший пенальти. Спустя всего лишь четыре минуты московская команда увеличила преимущество в счёте благодаря голу Вячеслава Грулёва. Однако ещё до перерыва «быки» сумели отыграть один мяч усилиями Никиты Кривцова. На 47-й минуте «Краснодар» и вовсе сравнял счёт — отличился Мозес.

Бело-голубые смогли снова выйти вперёд на 68-й минуте благодаря ещё одному голу Грулёва. Спустя девять минут «Краснодар» отыгрался в очередной раз усилиями Джона Кордобы. На 90+6-й минуте Арсен Захарян забил ударом со штрафного. Матч так и завершился — победа «Динамо» со счётом 4:3.

Напомним, в 1-м туре «Краснодар» в родных стенах уступил «Спартаку» со счётом 1:2, а «Динамо» проиграло «Пари Нижний Новгород» по пенальти (3:4) после того, как основное время встречи завершилось вничью — 1:1. Таким образом, после двух сыгранных туров «Динамо» занимает второе место в группе D с четырьмя очками. «Краснодар» расположился на последнем месте с 0 очков после двух матчей.