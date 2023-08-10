Лига Европы, 10 августа: расписание матчей игрового дня
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Сегодня, 10 августа, состоятся первые встречи двухматчевых противостояний третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2023/2024.
Матчи 10 августа (время начала — московское):
Основной путь:
20:00. «Славия» (Прага, Чехия) — «Днепр-1» (Украина);
22:00. «Олимпиакос» (Греция) — «Генк» (Бельгия).
Путь чемпионов:
19:00. «Жальгирис» (Литва) — «Хеккен» (Швеция);
19:00. «Карабах» (Азербайджан) — «ХИК» (Финляндия);
20:00. «Шериф» (Молдова) — «БАТЭ» (Беларусь);
22:00. «Зриньски Мостар» (Босния) — «Брейдаблик» (Исландия).
В финале Лиги Европы сезона-2022/2023 встречались испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Победу в серии пенальти одержали андалусийцы — 4:1. Основное и дополнительное время матча тогда завершилось вничью — 1:1.
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