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Вратарь «Зенита» Васютин рассказал, какое прозвище дали Эраковичу в команде

Вратарь «Зенита» Васютин рассказал, какое прозвище дали Эраковичу в команде
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28-летний голкипер санкт-петербургского «Зенита» Александр Васютин поделился информацией о том, как называют сербского защитника Страхиню Эраковича в команде.

«Мы все называем его Братэ, потому что он у нас один такой. Проще всего — Братэ или Эра. Но у нас есть Ерохин — Еро, поэтому чаще — Братэ, чтобы не путаться», — приводит слова Васютина официальный сайт «Зенита».

Напомним, Эракович перешёл в «Зенит» из «Црвены Звезды» 23 июля 2023 года за € 8 млн. В составе сине-бело-голубых серб провёл три матча и не отметился результативными действиями.

Вчера, 9 августа, петербуржцы обыграли самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0 в рамках 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Единственный мяч забил нападающий Иван Сергеев.

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