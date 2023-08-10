Бывший тренер «Спартака» Ваноли продлил контракт с «Венецией» до 2026 года

Бывший наставник московского «Спартака» Паоло Ваноли, работающий в «Венеции», продлил контракт с нынешней командой. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба. Стороны подписали новое трёхлетнее соглашение (до конца июня 2026 года).

Ваноли возглавил «Венецию» в ноябре 2022 года. Под его руководством команда заняла восьмое место, позволявшее сыграть в стыковых матчах за выход в высший итальянский дивизион. «Венеция» набрала 49 очков в 38 турах. Итальянский специалист добился подобного успеха, несмотря на то что принял команду на предпоследнем месте.

Напомним, за «Венецию» также выступает российский полузащитник Денис Черышев. В прошлом сезоне он провёл 24 матча за свою команду, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.