Фомин поздравлял Захаряна с победным голом, Ивич показывал судье офсайд. Фото

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9 августа в Москве состоялся матч 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и «Краснодаром». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Счёт был открыт на 31-й минуте: полузащитник «Динамо» Даниил Фомин реализовал пенальти. Спустя всего четыре минуты хозяева увеличили отрыв благодаря голу Вячеслава Грулёва.

Однако ещё до перерыва «быки» сумели отыграть один мяч усилиями Никиты Кривцова. На 47-й минуте «Краснодар» и вовсе сравнял счёт — отличился Мозес.

Бело-голубые смогли снова выйти вперёд на 68-й минуте благодаря второму голу Грулёва. Спустя девять минут «Краснодар» снова отыгрался, на этот раз отличился Джон Кордоба.

На 90+6-й минуте Арсен Захарян забил ударом со штрафного и принёс «Динамо» победу со счётом 4:3.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.