Новосельцев — о промахе Заболотного: он сам всё усложняет, не попадая как следует по мячу

Бывший защитник «Ростова» Иван Новосельцев прокомментировал эпизод, где нападающий ЦСКА Антон Заболотный не забил в пустые ворота «Факела» в матче 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Напомним, «Факел» обыграл ЦСКА со счётом 2:0.

«В этой ситуации мяч сложный, он прыгает. Антон бил всей ногой от бедра, так попадать намного сложнее по мячу. Тут нужно не делать сильный замах, а просто от колена ногой играть. Антон, видно на повторе, доворачивает всю ногу и сам себе всё усложняет, не попадая как следует по мячу», — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 9 августа, прошёл матч 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Романом Галимовым (Улан-Удэ). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Факел» обыграл ЦСКА со счётом 2:0.