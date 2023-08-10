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Зинченко рассказал о звонке Гвардиолы после победы «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Зинченко рассказал о звонке Гвардиолы после победы «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
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Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о звонке главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы после того, как «горожане» выиграли Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона.

«Слушай, я честно тебе скажу. Я болел за «Манчестер Сити», потому что понимал, как сильно клуб хотел выиграть Лигу чемпионов, как долго они к этому шли. Поэтому, я честно, был очень рад за них всех.

Я написал и поздравил всех игроков «Манчестер Сити», а на следующий день, с самого утра мне позвонил сам Гвардиола. Честно тебе скажу, когда я увидел, кто мне звонит, я подумал, что может я ещё сплю.

Первое, что он мне сказал — это то, что все игроки, которые были в «Манчестер Сити» являются частью этого. Он меня тоже с этим поздравил. В этот момент я был очень тронут и поблагодарил его за всё, что он для меня сделал», — сказал Зинченко в интервью для телеграм-канала «БОМБАРДИР».

Напомним, Зинченко перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Сити» летом 2022 года.

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