Спортивный юрист Прокопец предположил, какие шансы у клубов РПЛ выиграть суд у Норманна

Спортивный юрист Михаил Прокопец предположил, какие шансы у клубов РПЛ выиграть суд у 27-летнего норвежского полузащитника Матиаса Норманна, который расторг контракт с «Динамо» в одностороннем порядке. Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что Норманн расторг контракт из-за попадания дронов в Москва-Сити.

«Напомню, что, когда ФИФА последний раз продлевала правила по приостановке контрактов для легионеров, установила несколько критериев, при которых легионеры могут это сделать. Во-первых, контракт может быть приостановлен только в случае, если футболист уже делал это ранее. Во-вторых, о такой приостановке нужно было уведомить до 1 июля. Оба эти критерия в данном случае не были соблюдены, поэтому по регламенту ФИФА приостановить контракт он не мог.

Именно поэтому Норманн решил расторгнуть его в связи с «угрозой безопасности». Нужно обязательно сделать оговорку, что суды с участием российских клубов по делам, связанным с безопасностью, непредсказуемы. Но надо учитывать, что, например, Норманн не жил в том месте, куда прилетел дрон, и никаких жертв он не повлёк. Более того, через несколько недель он должен был поехать играть в «Ростов», а там можно было найти гораздо больше причин для опасений, чем в Москве.

Мы можем вспомнить несколько дел, которые уже рассматривались Лозаннским судом: например, когда Зинченко расторгал контракт с «Шахтёром» по причине начала, как он говорил, боевых действий в 2014 году. Тогда CAS признал это необоснованной причиной. Я напомню, что Норманн в феврале 2022 года приостановил контракт с «Ростовом», а потом возобновил, вернувшись в «Динамо». Теперь снова приостановил.

Мне кажется, видя, что у него не получается в «Динамо» и придётся вернуться в «Ростов», он использовал этот момент как предлог для расторжения договора. Глобально у российских клубов гораздо больше шансов выиграть этот суд, чем у Норманна. Но повторюсь, что эти дела могут быть более политическими, чем мы ожидаем. Нельзя делать каких-то однозначных прогнозов», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Норманн перешёл в «Динамо» из «Ростова» на правах аренды в сентябре 2022 года. За бело-голубых норвежец провёл 18 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.