Мбаппе пропустит матч с «Лорьяном» и может быть исключён из основы «ПСЖ» на весь сезон

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не сыграет в матче 1-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» на «Парк де Пренс» в субботу, 12 августа, сообщили источники ESPN.

Из-за разногласий по контракту с парижанами форвард не тренируется с основным составом команды, которым руководит новый главный тренер Луис Энрике. По данным источников ESPN, в качестве наказания клуб может вынудить Мбаппе пропустить каждую игру «ПСЖ» в августе. После встречи с «Лорьяном» парижане в чемпионате Франции до конца месяца сыграют также с «Тулузой» и «Лансом».

Источники сообщили ESPN, что некоторые в «ПСЖ» готовы исключить Мбаппе из первой команды на весь сезон, если он не продлит контракт с клубом. Действующее соглашение футболиста с парижанами рассчитано до июня 2024 года.

Мбаппе ранее сообщил «ПСЖ», что намерен уйти из команды по окончании контракта в качестве свободного агента. Из-за этого нападающего не взяли в предсезонный тур по Японии, а также заставили тренироваться с игроками, которые покидают клуб, в том числе Леандро Паредесом, Жоржиньо Вейналдумом и Юлианом Дракслером.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи потребовал от игрока, чтобы он либо согласился на новый контракт после июня 2024 года, либо ушёл этим летом. При этом только саудовский «Аль-Хиляль» сделал официальное предложение по трансферу Мбаппе, но сам форвард заинтересован только в переходе в «Реал», который давно следит за игроком. Мадридцы предпринимали попытки заполучить француза в предыдущие два летних трансферных окна.

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