Садио Мане: Роналду облегчает мне задачу

Нападающий «Аль-Насра» Садио Мане высказался о футболистах клуба.

«Думаю, вы видели, как быстро всё случилось с моих переходом в «Аль-Наср». Это было несложное решение. Роналду — один из лучших футболистов в истории, если не лучший. Он облегчает мне задачу. И Талиска, и другие ребята, все они действительно отличные игроки, и я с очень рад начать лигу бок о бок со всеми этими ребятами, чтобы сделать «Аль-Наср» по-настоящему успешным. Мы могли видеть на чемпионате мира, саудовские игроки технически хороши. Они умеют пользоваться мячом», — приводит слова Мане Arab News.

Напомним, Мане перешёл в «Аль-Наср» в летнее трансферное окно из «Баварии». Контрактное соглашерие футболиста с клубом рассчитано до 2026 года.

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