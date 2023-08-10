Донни ван де Бек близок к переходу в «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек совсем скоро может стать игроком испанского «Реал Сосьедада», сообщает Daily Mail.
По информации источника, трансферная сделка близка к завершению.
26-летний ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в сентябре 2020 года. В прошлом сезоне он принял участие всего в 10 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
«Реал Сосьедад» в сезоне-2022/2023 занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Манчестер Юнайтед» стал третьим в английской Премьер-лиге.
Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян может продолжить карьеру в чемпионате Испании. В услугах перспективного россиянина заинтересован «Реал Сосьедад», информирует Noticias de Gipuzkoa.
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