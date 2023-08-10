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Стала известна возможная дата дебюта Расмуса Хойлунна за «Манчестер Юнайтед»

Стала известна возможная дата дебюта Расмуса Хойлунна за «Манчестер Юнайтед»
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Датский форвард Расмус Хойлунн может дебютировать за «Манчестер Юнайтед» 3 сентября, сообщает The Athletic.

По информации источника, столь поздняя дата дебюта связана с тем, что игроку назначена реабилитация спины. Он получил травму, и лечение составит несколько недель.

Ранее сообщалось, что нападающий подпишет с «красными дьяволами» контракт на пять лет с возможностью продления ещё на сезон. По информации СМИ, «Манчестер Юнайтед» заплатит за датского футболиста более € 70 млн.

20-летний Хойлунн провёл в «Аталанте» лишь один сезон. Итальянский клуб купил его в августе 2022 года у австрийского «Штурма» за € 17,2 млн. Также на взрослом уровне нападающий успел поиграть за «Копенгаген», через академию которого прошёл в детстве.

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