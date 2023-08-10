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Капитан «Динамо» Бальбуэна прокомментировал победу над «Краснодаром» в Кубке России

Капитан «Динамо» Бальбуэна прокомментировал победу над «Краснодаром» в Кубке России
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Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна прокомментировал победу команды в матче Кубка России против «Краснодара». Матч закончился со счётом 4:3.

«Да, игра была сложной, потому что мы играли против хорошей команды. Каждая игра тяжёлая, все команды подготавливаются к матчам. Важно, что мы смогли сегодня выиграть. Мы знаем, что нам нужно еще много тренироваться. Тренироваться с уверенность, счастьем. С сегодняшнего дня приступаем к работе, думаем о следующей игре», — сказал Бальбуэна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч проходил в рамках группового этапа турнира. «Краснодар» и «Динамо» играют в группе D вместе с «Спартаком» и «Пари НН». После двух матчей лидером группы является «Спартак», «Динамо» располагается на втором месте.

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