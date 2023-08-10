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Норманн скандально уехал из России, Емельяненко хочет драться с Тайсоном. Главное к утру

Норвежский полузащитник Матиас Норманн расторг контракты с «Динамо» и «Ростовом», Фёдор Емельяненко желает провести поединок с Майком Тайсоном, «Факел» всухую обыграл ЦСКА в Кубке России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Пивоваров: Норманн расторг контракт из-за попадания дронов в Москва-Сити. Его ждёт суд.

2. Фёдор Емельяненко заявил о желании провести боксёрский поединок с Майком Тайсоном.

3. Дубль Максимова помог «Факелу» обыграть ЦСКА в матче 2-го тура Кубка России.

4. Даниил Медведев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто.

5. Харлан рассказала, какие слова сказала Смирновой после поединка на ЧМ по фехтованию.

6. Дарья Касаткина обыграла Анну Блинкову и вышла в 1/8 финала турнира в Монреале.

7. Ковальчук: если получивший паспорт легионер будет в сборной России, это проблема.

8. Спортивный юрист Прокопец предположил, какие шансы у клубов РПЛ выиграть суд у Норманна.

9. Федотов: 11 панфиловцев «Факела» в своей штрафной сражались стеной за победу над ЦСКА.

10. Соболенко в двух сетах обыграла Мартич и вышла в 3-й круг турнира в Монреале.