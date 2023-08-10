«Вердер» не готов платить требуемые «Локомотивом» деньги за Тикнизяна, возможна его аренда
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Бременский «Вердер» не готов платить московскому «Локомотиву» требуемые деньги за защитника Наира Тикнизяна. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в своём «твиттере».
По информации источника, немецкий клуб изучает возможность взять футболиста железнодорожников в аренду.
Также «Вердер» ведёт переговоры по возможному переходу защитника «Милана» Фоде Балло-Туре.
Ранее сообщалось, что сделка по переходу Тикнизяна в «Вердер» практически согласована, а немецкий клуб заплатит за защитника около € 4 млн.
24-летний Тикнизян в нынешнем сезоне сыграл пять матчей за «Локомотив» во всех турнирах, отметившись в них четырьмя забитыми мячами.
Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 2,5 млн.
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