Энрике сообщил Неймару и ещё четырём игрокам «ПСЖ», что не рассчитывает на них

Сразу несколько футболистов основного состава французского «ПСЖ» были поставлены в известность главным тренером команды Луисом Энрике и спортивным директором клуба Луишем Кампушем, что на них не рассчитывают в новом сезоне. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, тренер и спортивный директор сообщили об этом нападающим Неймару и Уго Экитике, полузащитникам Марко Верратти и Ренату Саншешу и защитнику Хуану Бернату.

Напомним, ранее сообщалось, что Неймар и Верратти пропустили одну из последних тренировок «ПСЖ». По информации СМИ, итальянский полузащитник близок к переходу в клуб из чемпионата Саудовской Аравии. По слухам, Неймар хотел бы продолжить карьеру в американской МЛС.

Материалы по теме «ПСЖ» не готов идти на финансовые уступки при продаже Неймара

Ли Кан Ин разозлился на шутку Неймара