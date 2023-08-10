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Энрике сообщил Неймару и ещё четырём игрокам «ПСЖ», что не рассчитывает на них

Энрике сообщил Неймару и ещё четырём игрокам «ПСЖ», что не рассчитывает на них
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Сразу несколько футболистов основного состава французского «ПСЖ» были поставлены в известность главным тренером команды Луисом Энрике и спортивным директором клуба Луишем Кампушем, что на них не рассчитывают в новом сезоне. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, тренер и спортивный директор сообщили об этом нападающим Неймару и Уго Экитике, полузащитникам Марко Верратти и Ренату Саншешу и защитнику Хуану Бернату.

Напомним, ранее сообщалось, что Неймар и Верратти пропустили одну из последних тренировок «ПСЖ». По информации СМИ, итальянский полузащитник близок к переходу в клуб из чемпионата Саудовской Аравии. По слухам, Неймар хотел бы продолжить карьеру в американской МЛС.

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