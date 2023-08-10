Видео: «Зенит» показал реакцию Барриоса на красную карточку в матче с «Динамо»

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном YouTube-канале опубликовал видео, в котором показал реакцию полузащитника команды Вильмара Барриоса на своё удаление в матче 3-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:3).
Права на видео принадлежат РФС
Барриос получил прямую красную карточку за фол на полузащитнике «Динамо» Денисе Макарове на 94-й минуте игры. Колумбийский футболист был удалён только после просмотра VAR. На видео, опубликованном «Зенитом», заметно, что Барриос остался сильно удивлён показанной ему красной карточкой.
«Зенит» подавал прошение в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Барриоса, однако комитет принял решение оставить наказание колумбийца в силе. Полузащитник петербуржцев пропустит из-за дисквалификации один матч РПЛ.
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