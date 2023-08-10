Экс-футболист «Баварии» Хаманн: не стал бы покупать Кейна за € 100 млн

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Дитмар Хаманн заявил, что не стал бы покупать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна за € 100 млн.
«На месте «Баварии» я был бы очень осторожен. Тот факт, что с Леви (председатель правления «Тоттенхэма». — Прим. «Чемпионата») трудно договариваться, в клубе знали заранее. И когда Хёнесс заявил, что тот согласится на € 80-90 млн, я подумал про себя: «Удачи, господин Хёнесс». С учётом стоимости трансфера и заработной платы футболиста за Кейна придётся отдать все € 200 млн.
Это за игрока, в отношении которого у меня есть большие сомнения, что он будет способен забивать много через два-три года. У него нет такой скорости, как у Левандовского. Гарри частенько опускается вглубь поля и исполняет роль «десятки». Конечно, Кейн может забить 25 голов в Бундеслиге, но и Тель забивает свои 20. Я бы не стал оформлять трансфер за такую цену! Ему 30 лет, а следующим летом у Гарри истекает контракт с «Тоттенхэмом». Я бы не отдал за него € 100 млн», — приводит слова Хаманна Bild.
- 10 августа 2023
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