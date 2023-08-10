«Как мы можем кого-то ещё отдавать?» Тренер «Зенита» Семак — о слухах об уходе Коваленко

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о слухах об уходе из команды полузащитника Александра Коваленко на правах аренды, отметив, что сине-бело-голубые не думают о трансферах на выход из-за небольшого количества игроков в заявке.

«Рассматриваем ли мы Коваленко как игрока на эту часть сезона или слухи об аренде всё-таки правда? Это всего лишь слухи, первый раз об этом слышу. Конечно, рассматриваем. Вы видели, у нас 16–17 полевых игроков в заявке было сегодня, как мы можем кого-то ещё отдавать? Саша набирает форму, сейчас уже гораздо лучше смотрится. Думаю, будет получать больше игрового времени», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Ранее появились слухи, что Коваленко вновь может отправиться в аренду в «Крылья Советов», в которых играл в прошлом сезоне.