Защитник «Балтики» Пуцко: Игнашевич — требовательный специалист, который может и напихать
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Футболист «Балтики» Александр Пуцко рассказал, как относится к работе игроков главный тренер калининградской команды Сергей Игнашевич.
«Каким тренером является Сергей Игнашевич? Требовательным. Прилетает ли от него на тренировках? Да, конечно. Если где‑то не выполняешь требования, может и напихать. Но в основном всё по делу. В этом плане всё нормально», — приводит слова Пуцко «Матч ТВ».
Напомним, в минувшее воскресенье «Балтика» обыграла на своём поле «Факел» (2:1) в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Эта победа стала первой для калининградской команды после возвращения в РПЛ спустя 25 лет.
Прямо сейчас «Балтика» с тремя очками занимает 12‑е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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