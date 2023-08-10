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Главный тренер «Ювентуса» Аллегри рассказал о состоянии Погба

Главный тренер «Ювентуса» Аллегри рассказал о состоянии Погба
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Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии полузащитника команды Поля Погба, отметив, что тому потребуется ещё около месяца для полного восстановления после травмы.

«Погба вчера провёл полноценную тренировку с командой, сегодня он должен был восстановиться. Давайте посмотрим на его состояние завтра, он важен для нас. Думаю, что его восстановление займёт месяц. В любом случае он будет сначала выходить со скамейки запасных, а не в старте. Нужно быть уверенными, что его колено больше не доставит ему проблем», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

В прошлом сезоне Погба сыграл лишь 10 матчей из-за травм, отметившись в них одной результативной передачей.

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