Полузащитник «Краснодара» Кривцов: ждём следующего матча с «Динамо», чтобы победить

Футболист «Краснодара» Никита Кривцов подвёл итоги матча группового этапа Фонбет Кубка России с «Динамо», победу в котором со счётом 4:3 одержали бело-голубые.

«Матч с «Динамо» получился сложным: была открытая игра, много атак. Приходилось постоянно перемещаться между атакой и обороной. Пришлось отыгрываться, пропустив дважды. Допускали много индивидуальных и позиционных ошибок. Сами себе забивали голы в основном. В последнем голе некого винить. Рикошет от стенки, пустой угол… В Кубке получаются сложные и открытые игры. Атака за атакой, поэтому много голов.

Ждём следующую игру с «Динамо», чтобы победить — этого всегда хочется. Ждём и следующих соперников. Чем чаще играешь, тем лучше для команды», — сказал Кривцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.