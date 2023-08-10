Темников рассказал, как Рамзан Кадыров тренировался с «Тереком» и выходил на поле

Бывший футболист «Терека» Иван Темников рассказал, как Рамзан Кадыров тренировался вместе с командой. Также он поделился воспоминаниями о том, как глава Чечни поздравил его после победы в одном из матчей.

«Когда я играл в «Тереке», Рамзан Кадыров был близок к команде? Да, мог в тренировках поучаствовать, выйти на поле. Приезжал к нам с охранниками и бил по воротам. Всё с шутками: «Смотрите, как умею». А однажды после успешной игры с ЦСКА Кадыров меня очень тепло поздравил. Подошёл, обнял: «Хорош, молодец!» Мы победили дома 2:0, а я и правда так хорошо сыграл, что на всю жизнь запомнил.

Был ли суров Даудов, который тогда уже больше занимался командой? Помню, не могли выиграть семь матчей кряду, и он нас штрафовал. Но и премии давали хорошие. Не сыпали в кормушку, как при Гуллите, но вот за победу над ЦСКА мы получили 500 тысяч рублей. В моей карьере это самые большие премиальные», — приводит слова Темникова Sport24.