Форвард ЦСКА Гайч: мне очень нравится Россия, я счастлив, что здесь остался
Поделиться
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч признался, что ему очень нравится Россия и он счастлив, что продолжит своё пребывание в этой стране. Также аргентинец отметил, что его семья осталась в восторге от посещения Москвы.
«Мне очень нравится Россия, я счастлив, что здесь остался. У нас прекрасный клуб, команда, здесь очень хорошие люди, все по-доброму ко мне относятся. Мне очень нравится Москва, и моя семья имела возможность посмотреть город. Все остались в восторге», — приводит слова Гайча ТАСС.
24-летний Гайч принадлежит ЦСКА с августа 2020 года. За это время аргентинский нападающий успел поиграть за «Беневенто», «Уэску» и «Верону» на правах аренды.
В нынешнем сезоне Гайч провёл три матча в составе ЦСКА, не отметившись результативными действиями.
Комментарии
- 10 августа 2023
-
12:00
-
11:57
-
11:56
-
11:54
-
11:49
-
11:36
-
11:30
-
11:29
-
11:21
-
11:15
-
11:01
-
11:00
-
10:56
-
10:49
-
10:46
-
10:41
-
10:34
-
10:30
-
10:09
-
10:08
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:49
-
09:46
-
09:39
-
09:39
-
09:30
-
09:28
-
09:25
-
09:23
-
09:14
-
09:07
-
09:00
-
09:00
Партнерский контент