Форвард ЦСКА Гайч: мне очень нравится Россия, я счастлив, что здесь остался

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч признался, что ему очень нравится Россия и он счастлив, что продолжит своё пребывание в этой стране. Также аргентинец отметил, что его семья осталась в восторге от посещения Москвы.

«Мне очень нравится Россия, я счастлив, что здесь остался. У нас прекрасный клуб, команда, здесь очень хорошие люди, все по-доброму ко мне относятся. Мне очень нравится Москва, и моя семья имела возможность посмотреть город. Все остались в восторге», — приводит слова Гайча ТАСС.

24-летний Гайч принадлежит ЦСКА с августа 2020 года. За это время аргентинский нападающий успел поиграть за «Беневенто», «Уэску» и «Верону» на правах аренды.

В нынешнем сезоне Гайч провёл три матча в составе ЦСКА, не отметившись результативными действиями.