Шитов — о голе «Зенита»: мне не хватило оборонительных навыков и подсказа

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов подвёл итоги матча 2-го тура Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:1) и рассказал об эпизоде с пропущенным голом.

«Имели хорошие моменты, но не получилось забить. Могли и должны были забивать, но пропустили с контратаки, не добежав в обороне. Мне не хватило оборонительных навыков и подсказа. Я чувствовал, что он (нападающий «Зенита» Иван Сергеев. — Прим. «Чемпионата») сзади. Но потом он отвалился, а подсказ пошёл в моменте, когда уже пошла подача – я не успел сориентироваться», — приводит слова Шитова Metaratings.

Гол, забитый Иваном Сергеевым на 50-й минуте, оказался единственным в матче. «Зенит» после двух туров Кубка России одержал две победы, у «Крыльев Советов» – два поражения.