Симеоне: не раздумывал над предложением из Саудовской Аравии. Я счастлив в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что предложение из Саудовской Аравии не повлияло на его желание остаться в мадридском клубе.
«Повлияло ли на меня как-то предложение из Саудовской Аравии? Нет, правда в том, что я очень счастлив быть там, где нахожусь. Я очень счастлив в «Атлетико». Я не раздумывал над предложением из Саудовской Аравии, и не буду этого делать, даже если они предложат больше. Я счастлив в «Атлетико», — приводит слова Симеоне известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, ранее сообщалось, что аргентинскому специалисту поступило предложение возглавить «Аль-Ахли». В саудовском клубе Симеоне обещали зарплату в размере € 40 млн за год.
Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» уже на протяжении 12 лет (с 2011 года). Под его руководством команда завоевала восемь трофеев, включая победы в чемпионате Испании и Лиге Европы. Также Симеоне дважды выводил «матрасников» в финал Лиги чемпионов: в сезонах-2013/2014 и 2015/2016 (оба раза команда уступала мадридскому «Реалу»).
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