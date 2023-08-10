Личка: пытался дозвониться до Норманна, но он не ответил. Матиас выбрал свой путь

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, как отреагировал на решение полузащитника Матиаса Норманна уехать из России.
«Нормально, он сам отвечает за свою жизнь. Матиас принял такое решение — окей, я нормально к этому отношусь. Это его решение, его жизнь. Общался ли Матиас со мной перед отъездом? Нет, мы с ним не общались по этому поводу, он мне ничего не говорил. Я узнал о его решении через клуб. Я пытался дозвониться до него один раз, потому что началась тренировка, а его не было. Но он не ответил на звонок, потом уже мне сообщили о его решении уехать. В общем, это его жизнь, я ничего плохого ему не желаю. Он выбрал свой путь», — приводит слова Лички «РБ Спорт».
Напомним, ранее гендиректор бело-голубых Павел Пивоваров сообщил, что Норманн направил в клуб заявление о расторжении контракта в связи с тем, что в здание Москва-Сити врезались дроны.
- 10 августа 2023
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