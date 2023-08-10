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«Астон Вилла» пытается приобрести Дзаньоло, которым интересуется «Зенит»

«Астон Вилла» пытается приобрести Дзаньоло, которым интересуется «Зенит»
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Английская «Астон Вилла» работает над трансфером полузащитника стамбульского «Галатасарая» Николо Дзаньоло. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, переговоры уже идут. Дзаньоло — одна из главных целей бирмингемцев на это трансферное окно.

Спортивный директор «Астон Виллы» Мончи уже однажды уже покупал Дзаньоло — испанский функционер договаривался о трансфере итальянского полузащитника из «Интера» в «Рому».

Напомним, ранее турецкие СМИ сообщали, что в приобретении Дзаньоло заинтересован санкт-петербургский «Зенит», который уже сделал официальное предложение по трансферу итальянца. И в руководстве сине-бело-голубых, и в «Галатасарае» эту информацию опровергли.

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