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Защитник «Баварии» Бенжамен Павар хотел бы перейти в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар хотел бы перейти в «Манчестер Юнайтед»
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Футболист «Баварии» Бенжамен Павар заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, 27-летний французский защитник готов покинуть мюнхенский клуб этим летом. Его привлекает вариант с продолжением карьеры в «Ман Юнайтед». Напомним, ранее сообщалось, что манкунианцы определили трёх кандидатов на замену уходящему Гарри Магуайру: это Павар, Жан-Клер Тодибо из «Ниццы» и Эдмон Тапсоба из леверкузенского «Байера».

За «Баварию» Павар выступает с 2019 года. Прежде француз играл за «Штутгарт». 30-летний Гарри Магуайр находится в шаге от перехода в «Вест Хэм». «Молотобойцы» договорились с «Манчестер Юнайтед» о трансфере защитника за € 35 млн.

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