Новичок ЦСКА Файзуллаев: мой дебют? Жду своего шанса и стараюсь на сто процентов

Новичок московского ПФК ЦСКА Аббосбек Файзуллаев заявил, что ждёт своего шанса дебютировать в составе армейской команды.

«В матче с «Факелом» все старались, все отдавались на максимум. Не смогли реализовать свои моменты. Насчёт возможного дебюта перед игрой мне ничего не говорили. Жду своего шанса и стараюсь на 100 процентов.

Атмосфера на стадионе — супер. Особенно наши фанаты. Отличия от поддержки в Узбекистане? У всех по-своему», — сказал Аббосбек Файзуллаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

19-летний Файзуллаев — воспитанник «Пахтакора». В нынешнем сезоне Суперлиги вингер успел сыграть шесть матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.