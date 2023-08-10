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Новичок ЦСКА Файзуллаев: мой дебют? Жду своего шанса и стараюсь на сто процентов

Новичок ЦСКА Файзуллаев: мой дебют? Жду своего шанса и стараюсь на сто процентов
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Новичок московского ПФК ЦСКА Аббосбек Файзуллаев заявил, что ждёт своего шанса дебютировать в составе армейской команды.

«В матче с «Факелом» все старались, все отдавались на максимум. Не смогли реализовать свои моменты. Насчёт возможного дебюта перед игрой мне ничего не говорили. Жду своего шанса и стараюсь на 100 процентов.

Атмосфера на стадионе — супер. Особенно наши фанаты. Отличия от поддержки в Узбекистане? У всех по-своему», — сказал Аббосбек Файзуллаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

19-летний Файзуллаев — воспитанник «Пахтакора». В нынешнем сезоне Суперлиги вингер успел сыграть шесть матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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