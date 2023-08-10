«Лыжи уже были смазаны». Александр Мостовой — о разрыве контракта Норманна с «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о полузащитнике «Динамо» Матиасе Норманне, желающим разорвать контракт с московским клубом.

«Это непрофессионально. Но он так же поступал с «Ростовом», а потом вернулся в «Динамо». Я помню только игру, где он упал в матче с «Зенитом» и «привёз» гол. Думаю, лыжи уже были смазаны.

Нехороших людей много. Но мы видим, что «Динамо» он особо не нужен, если смотреть по уровню состава и его глубине. Никто и не заметит потери», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, вчера стало известно, что 27-летний норвежский полузащитник направил в «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта. Это произошло в связи с тем, что в здание Москва-Сити врезались дроны.

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в московском клубе с его позицией не согласны и что футболисту предстоит доказывать свою правоту через суд.