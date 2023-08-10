Форвард «Пари НН» Сулейманов заявил, что у него есть предложения о переходе в другие клубы
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Нападающий «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов рассказал, что у него есть несколько вариантов продолжения карьеры.
«Конкретные предложения есть, оно не одно. Но все вопросы к моему агенту, он всё знает. Не могу сказать, что перерос уровень чемпионата — здесь такие звёзды играют. У меня просто получается, дай бог, чтобы всё так же и дальше шло и я становился чуточку сильнее», — приводит слова Сулейманова «РИА Новости Спорт».
Ранее агент Сулейманова сообщил, что в услугах нападающего заинтересован турецкий «Газиантеп». Также представитель футболиста заявил, что главный тренер «Пари НН» Сергей Юран не рассчитывает на его клиента.
23-летний Сулейманов забил два гола в пяти матчах за «Пари НН» в нынешнем сезоне.
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