Форвард «Пари НН» Сулейманов заявил, что у него есть предложения о переходе в другие клубы

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов рассказал, что у него есть несколько вариантов продолжения карьеры.

«Конкретные предложения есть, оно не одно. Но все вопросы к моему агенту, он всё знает. Не могу сказать, что перерос уровень чемпионата — здесь такие звёзды играют. У меня просто получается, дай бог, чтобы всё так же и дальше шло и я становился чуточку сильнее», — приводит слова Сулейманова «РИА Новости Спорт».

Ранее агент Сулейманова сообщил, что в услугах нападающего заинтересован турецкий «Газиантеп». Также представитель футболиста заявил, что главный тренер «Пари НН» Сергей Юран не рассчитывает на его клиента.

23-летний Сулейманов забил два гола в пяти матчах за «Пари НН» в нынешнем сезоне.