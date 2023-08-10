«Мы — Питер, они — Москва». Защитница «Зенита» Куропаткина — о противостоянии с «Локо»

Защитница санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина высказалась о предстоящем матче женской Суперлиги с «Локомотивом», отметив принципиальность противостояний петербурженок с московскими командами.

«Что ожидаю от предстоящей игры с «Локомотивом»? Ни одна встреча с ними не проходит легко. В таких матчах обычно решают мелочи. Нужно быть сконцентрированными в любом, даже микромоменте, ведь цена ошибки в таких матчах очень высока.

Встречи с «Локомотивом» так же принципиальны, как и матчи с ЦСКА? Конечно, мы – Питер, они – Москва. Три команды, которые последние годы борются за чемпионство – эти матчи, конечно, принципиальны. Это игры сразу за шесть очков. Всегда», — приводит слова Куропаткиной официальный сайт женского «Зенита».

Матч 16-го тура Суперлиги между «Локомотивом» и «Зенитом» пройдёт уже завтра, 11 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 мск.