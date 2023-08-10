«Мы — Питер, они — Москва». Защитница «Зенита» Куропаткина — о противостоянии с «Локо»

Защитница санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина высказалась о предстоящем матче женской Суперлиги с «Локомотивом», отметив принципиальность противостояний петербурженок с московскими командами.
«Что ожидаю от предстоящей игры с «Локомотивом»? Ни одна встреча с ними не проходит легко. В таких матчах обычно решают мелочи. Нужно быть сконцентрированными в любом, даже микромоменте, ведь цена ошибки в таких матчах очень высока.
Встречи с «Локомотивом» так же принципиальны, как и матчи с ЦСКА? Конечно, мы – Питер, они – Москва. Три команды, которые последние годы борются за чемпионство – эти матчи, конечно, принципиальны. Это игры сразу за шесть очков. Всегда», — приводит слова Куропаткиной официальный сайт женского «Зенита».
Матч 16-го тура Суперлиги между «Локомотивом» и «Зенитом» пройдёт уже завтра, 11 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 мск.
- 10 августа 2023
-
13:36
-
13:34
-
13:23
-
13:17
-
13:15
-
13:11
-
13:02
-
12:54
-
12:50
-
12:50
-
12:47
-
12:44
-
12:40
-
12:37
-
12:22
-
12:20
-
12:00
-
11:57
-
11:56
-
11:54
-
11:49
-
11:36
-
11:30
-
11:29
-
11:21
-
11:15
-
11:01
-
11:00
-
10:56
-
10:49
-
10:46
-
10:41
-
10:34
-
10:30
-
10:09