Талалаев: можно сказать, что Бонгонда — это Промес обновлённой версии
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев отметил игровые качества полузащитника «Спартака» Тео Бонгонда.
«Это индивидуально сильный футболист. Обыгрывает один в один, на пространстве быстрый, плюс — исполнительское мастерство в завершающей стадии атаки. Можно сказать, Промес версия 2.0. Только с другого фланга. Если они ещё и взаимодействия наладят, а ещё Соболев добавится, тогда будет тяжело уже многим командам», — заявил Талалаев в эфире «Матч ТВ».
Тео Бонгонда стал игроком красно‑белых в летнее трансферное окно. В трёх матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник забил два мяча, ещё один гол футболист забил в Фонбет Кубке России. Ранее Тео выступал за «Кадис», «Генк», «Зюлте Варегем», «Сельту» и турецкий «Трабзонспор».
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