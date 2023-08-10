Форвард «Краснодара» Олусегун высказался о поражении от «Динамо» в матче Кубка России

Нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о поражении «быков» в матче Кубка России с «Динамо» (3:4).
«Я правда не знаю, что случилось на последних минутах с «Динамо», но думаю, что это была индивидуальная ошибка. Нам надо работать над этим. Но уже надо думать о следующей игре», — сказал Олусегун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, в 1-м туре «Краснодар» в родных стенах уступил «Спартаку» со счётом 1:2, а «Динамо» проиграло «Пари Нижний Новгород» по пенальти (3:4) после того, как основное время встречи завершилось вничью — 1:1. Таким образом, после двух сыгранных туров «Динамо» занимает второе место в группе D с четырьмя очками. «Краснодар» расположился на последнем месте с нулём очков после двух матчей.
- 10 августа 2023
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