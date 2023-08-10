«Бешикташ» сделал предложение Малиновскому, полузащитник пока не дал согласия

Турецкий «Бешикташ» намеревается приобрести украинского футболиста «Марселя» Руслана Малиновского, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По сведениям источника, «Бешикташ» сделал выгодное предложение 30-летнему полузащитнику, но тот пока не ответил на него согласием. Приоритет Малиновского — Серия А или английская Премьер-Лига. Ранее сообщалось, что в услугах экс-игрока «Аталанты» заинтересован «Торино».

Напомним, Малиновский перешёл в «Марсель» из «Аталанты» за € 10 млн в январе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. В составе «Марселя» Малиновский принял участие в 23 матчах, в которых записал в свой актив два гола. За «Аталанту» Малиновский провёл 143 матча во всех турнирах, забив 30 голов и отдав 28 результативных передач.