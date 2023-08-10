Салтыков: у «Крыльев» с «Зенитом» был с десяток моментов, но не смогли забить

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков после поражения от «Зенита» (0:1) во 2-м туре Фонбет Кубка России поделился впечатлениями от игры.

«У нашей команды такой стиль: играть весело, задорно, с мячом. Плюс, забив гол, «Зенит» сел в оборону, и у нас было достаточно моментов, надо только поработать над реализацией. Не у многих команд с таким соперником бывает столько моментов. Вот три дня назад «Динамо» играло с «Зенитом», у них было три момента – и три мяча забили. А у нас был, наверное, с десяток моментов, но не смогли забить. Хотелось ли бы получать больше игрового времени? Тренеры лучше знают, кому сколько минут давать. В таком плотном графике обязательно нужна ротация», — приводит слова Салтыкова Metaratings.

18-летний Салтыков в матче с «Зенитом» вышел на замену в перерыве вместо Бенхамина Гарре. В концовке встречи он упал в чужой штрафной после контакта с полузащитником «Зенита» Ду Кейросом, но арбитры не назначили 11-метровый.