«Ливерпуль» перебил предложение «Челси» по Мойсесу Кайседо

«Ливерпуль» перебил предложение лондонского «Челси» по полузащитнику «Брайтона» Мойсесу Кайседо. Об этом сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу в своём «твиттере».
По сведениям источника, тем фактом, что мерсисайдцы сделали более интересное предложение «Брайтону», может объясняться желание «Челси» активизироваться в борьбе за полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа. Вместе с тем отмечается, что сам Мойсес Кайседо по-прежнему хочет перейти в «Челси».
Напомним, ранее сообщалось, что 21-летний эквадорский полузащитник может стать игроком «Челси» до конца текущей недели.
В сезоне-2022/2023 на счету Кайседо 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт полузащитника с «чайками» рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.
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