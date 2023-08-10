Килиан Мбаппе окончательно решил не уходить из «ПСЖ» этим летом

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял окончательное предложение касательно своего будущего в парижском клубе. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, форвард решил остаться в команде и никуда не переходить этим летом. Мбаппе встретился с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи и повторил ему, что намерен отработать свой контракт с парижанами до конца и не собирается уходить из клуба до этого момента.

Одним из главных претендентов на покупку Мбаппе этим летом считался мадридский «Реал», однако перехода туда или в какой-либо другой клуб не случится.

Напомним, контракт 24-летнего Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. О своём решении не пользоваться опцией продления соглашения ещё на сезон форвард уже ранее заявлял.

Материалы по теме Мбаппе пропустит матч с «Лорьяном» и может быть исключён из основы «ПСЖ» на весь сезон

Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца