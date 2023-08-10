Килиан Мбаппе окончательно решил не уходить из «ПСЖ» этим летом

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял окончательное предложение касательно своего будущего в парижском клубе. Об этом сообщает Le Parisien.
По информации источника, форвард решил остаться в команде и никуда не переходить этим летом. Мбаппе встретился с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи и повторил ему, что намерен отработать свой контракт с парижанами до конца и не собирается уходить из клуба до этого момента.
Одним из главных претендентов на покупку Мбаппе этим летом считался мадридский «Реал», однако перехода туда или в какой-либо другой клуб не случится.
Напомним, контракт 24-летнего Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. О своём решении не пользоваться опцией продления соглашения ещё на сезон форвард уже ранее заявлял.
Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца
- 10 августа 2023
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