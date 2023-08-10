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В «Оренбурге» заявили о желании арендовать Адольфо Гайча у ЦСКА

В «Оренбурге» заявили о желании арендовать Адольфо Гайча у ЦСКА
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил о желании клуба арендовать у ПФК ЦСКА аргентинского нападающего Адольфо Гайча. По словам функционера, сейчас идут переговоры по поводу потенциального подписания форварда армейцев с клубом и его агентом.

«Мы работаем в направлении трансферов, будет как минимум ещё один переход в нашу команду. Что касается Адольфо Гайча, то его аренда в «Оренбург» также возможна, он находится в нашем списке, идёт рабочий процесс, пытаемся договориться с агентом футболиста и ЦСКА. В целом аргентинский нападающий один из трёх наших вариантов. Пока разглашать другие имена не буду, обо всём скоро обязательно узнаете», — приводит слова Дмитрия Андреева Sport24.

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