Игрок «Зенита» Андрей Мостовой выбыл из-за травмы на четыре недели

Санкт-петербургский «Зенит» в своём официальном телеграм-канале сообщил, что полузащитник команды Андрей Мостовой получил травмы в матче 3-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:3).

По итогам обследования у Мостового диагностировано повреждение мышц бедра. Ориентировочный срок восстановления составит примерно четыре недели.

25-летний Мостовой в нынешнем сезоне успел сыграть за «Зенит» пять матчей во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями. Из-за фола полузащитника на последних минутах в своей штрафной площади «Зенит» упустил победу в игре 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1), который реализовал пенальти.

Из-за травмы Мостовой может пропустить матчи со «Спартаком» в 5-м туре и с ЦСКА в 7-м туре.