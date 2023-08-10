Игрок «Зенита» Андрей Мостовой выбыл из-за травмы на четыре недели
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Санкт-петербургский «Зенит» в своём официальном телеграм-канале сообщил, что полузащитник команды Андрей Мостовой получил травмы в матче 3-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:3).
По итогам обследования у Мостового диагностировано повреждение мышц бедра. Ориентировочный срок восстановления составит примерно четыре недели.
25-летний Мостовой в нынешнем сезоне успел сыграть за «Зенит» пять матчей во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями. Из-за фола полузащитника на последних минутах в своей штрафной площади «Зенит» упустил победу в игре 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1), который реализовал пенальти.
Из-за травмы Мостовой может пропустить матчи со «Спартаком» в 5-м туре и с ЦСКА в 7-м туре.
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