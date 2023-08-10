Юрий Сёмин: РПЛ входит в топ-10 лучших европейских чемпионатов

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин поделился мнением насчёт уровня РПЛ.

«В Российской Лиге сохранился неплохой уровень. Есть интересные легионеры, свои молодые ребята. Показательно, что игроки из нашего чемпионата хорошо себя проявляют в европейских клубах. Думаю, сейчас РПЛ входит в десятку лучших европейских чемпионатов», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Россия в обновлённой таблице коэффициентов УЕФА идёт на 25‑м месте, имея на своём счету 18,632 балла. По решению УЕФА за пропущенный сезон‑2022/2023 стране начислено наименьшее количество баллов (4,333), набранных её клубам за последние пять сезонов.

Напомним, в феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине.