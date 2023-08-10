Канчельскис — о «Зените»: пусть хоть в десять защитников играют, главное — результат
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о победе «Зенита» в матче 2-го тура Пути РПЛ в Кубке России сезона-2023/2024. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Напомним, в составе «Зенита» на матч с «Крыльями» вышли семь номинальных защитников.
«Крылья» пять мячей загрузили «Ростову». Вы хотели, чтобы и «Зениту» столько? Какой конечный результат? «Зенит» победил 1:0. Вот и всё. Пусть хоть в десять защитников сыграют. 1:0 победили, три очка взяли. Ребята, до свидания! Главное — результат. Руководство этого требует. Играть красиво — это следующий шаг. Для петербуржцев сейчас важно выигрывать после поражения от «Динамо», — приводит слова Андрея Канчельскиса Legalbet.
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