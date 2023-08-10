Осинькин — о Сергееве: подготовили футболиста, который попортил нам кровь
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин шуткой отреагировал на вопрос о голе нападающего санкт-петербургского «Зенита» Ивана Сергеева в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1), а также рассказал о разговоре с экс-форвардом самарцев после матча.
«Так получилось, что мы подготовили футболиста, который попортил нам кровь (улыбается). Попросили его после игры больше нам не забивать. А если серьёзно, я Ване сказал: «Ты – лучший, не просто так забил два мяча в двух последних матчах. Ты всех «скушаешь» и будешь игроком стартового состава «Зенита», – приводит слова Осинькина Metaratings.
Сергеев перешёл из «Крыльев Советов» в «Зенит» в январе 2022 года. Форвард дважды стал чемпионом России.
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