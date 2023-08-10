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Данни: надеюсь, что Шатов будет таким же успешным тренером, как был игроком

Данни: надеюсь, что Шатов будет таким же успешным тренером, как был игроком
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Бывший футболист «Зенита» Мигел Данни прокомментировал решение полузащитника Олега Шатова приостановить профессиональную карьеру игрока.

«Не знал, что Шатов собирается приостановить карьеру и пойти учиться на тренера. Надеюсь, что он будет таким же успешным тренером, как был игроком», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сегодня стало известно, что 33-летний полузащитник «Урала» принял решение приостановить карьеру игрока и начать обучение на тренера.

В прошлом сезоне из-за различных травм Шатов сыграл за «Урал» лишь в пяти матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В нынешнем сезоне полузащитник так и не вышел на поле в составе екатеринбургской команды.

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