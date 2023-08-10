Данни: надеюсь, что Шатов будет таким же успешным тренером, как был игроком

Бывший футболист «Зенита» Мигел Данни прокомментировал решение полузащитника Олега Шатова приостановить профессиональную карьеру игрока.

«Не знал, что Шатов собирается приостановить карьеру и пойти учиться на тренера. Надеюсь, что он будет таким же успешным тренером, как был игроком», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сегодня стало известно, что 33-летний полузащитник «Урала» принял решение приостановить карьеру игрока и начать обучение на тренера.

В прошлом сезоне из-за различных травм Шатов сыграл за «Урал» лишь в пяти матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В нынешнем сезоне полузащитник так и не вышел на поле в составе екатеринбургской команды.