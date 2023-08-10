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Агент Барбоза: Марат Измайлов — уникальный игрок, в такой футбол играл великий Иньеста

Агент Барбоза: Марат Измайлов — уникальный игрок, в такой футбол играл великий Иньеста
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Футбольный агент Паоло Барбоза считает, что российский футболист Марат Измайлов по стилю футбола схож с легендарным испанцем Андресом Иньестой.

«Марат Измайлов — уникальный футболист. Он редкий игрок, с отличным дриблингом, мог что-то сделать на коротком пространстве, со скоростью. У него невозможно было отобрать мяч. Хорошо читал игру, имел решающий длинный пас. Он мог забивать и делать ассисты. Самое главное, что он мог играть на разных позициях. Вингер слева и справа, под нападающим, мог играть и в обороне. Как Марат, в такой футбол играл великий Иньеста.

Как я сделал его трансфер из «Спортинга» в «Порту»? Очень сложный трансфер из-за соперничества между клубами. Полтора месяца готовили переход», — приводит слова Паоло Барбозы Legalbet.

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