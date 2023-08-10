Ираклий Квеквескири: цель «Факела» — остаться в РПЛ без стыков

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири признался, что главной целью воронежской команды на сезон-2023/2024 является сохранение места в Российской Премьер-Лиге.
«Влияет ли как-то логистика? Лично для меня как для человека, который четыре года отыграл на Дальнем Востоке, нынешняя ситуация — это тяжело, но терпимо. Человек может выдержать всё, надо просто лишнюю информацию убрать из головы. Если будем постоянно переживать, ничего хорошего не будет.
В такой ситуации мы, «Краснодар» и «Ростов», что теперь делать? Надо играть. Ждёт ли нас самый конкурентный чемпионат за последние годы? На данный момент — думаю, да. Нас ждёт очень интересный чемпионат. И вверху таблицы, и внизу. Наша цель — остаться в РПЛ без стыковых матчей», — приводит слова Квеквескири «РБ Спорт».
- 10 августа 2023
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