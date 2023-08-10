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Акинфеев получил награду «Вратарь года» имени Льва Яшина

Акинфеев получил награду «Вратарь года» имени Льва Яшина
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Пресс-служба московского ЦСКА сообщила, что голкипер армейской команды Игорь Акинфеев получил награду «Вратарь года» имени Льва Яшина.

«Игорь Акинфеев – обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина от издательского дома Коммерсантъ! Наш капитан становится обладателем награды уже в 11-й раз!» — сообщает телеграм-канал армейского клуба.

Приз «Вратарь года» имени Льва Яшина — это ежегодная награда лучшему голкиперу футбольного сезона в России, учреждённая ещё в 1960 году.

Напомним, ранее Российский футбольный союз на своём официальном сайте представил 33 лучших футболиста России по итогам сезона-2022/2023. Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал лучшим футболистом на данную позицию в прошлом сезоне, по мнению РФС.

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